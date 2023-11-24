Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Вторая лига А: золото и серебро

​Пятибратов прокомментировал информацию о возможном назначении в «Чайке»

24 Ноября 2023 • 15:47 Комментировать

Дмитрий Пятибратов дал комментарий по поводу информации о том, что он возглавит «Чайку», заменив на тренерском мостике Игоря Семшова.

«На данный момент я не являюсь тренером какой-либо команды. Нахожусь в стадии переговоров не только с «Чайкой», но и с другими клубами Первой лиги», - цитирует Пятибратова Sport24.

Тренер также выразил надежду на то, что в ближайшее время ситуация с его будущим прояснится.

«Чайка» сейчас выступает в третьем по рангу футбольном дивизионе России. Прямо сейчас команда располагается на шестой строчке в турнирной таблице своей группы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Чайка Дмитрий Пятибратов
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 24 Ноября
15:47 · Вторая лига А
​Пятибратов прокомментировал информацию о возможном назначении в «Чайке»
22 Ноября
19:43 · Россия. Премьер-лига
«Амкар» хочет видеть Зырянова главным тренером, клуб уже связывался с ним слухи
00:13 · Вторая лига А
Молодой форвард из академии «Краснодара» - самый дорогой игрок Второй лиги А
15 Ноября
23:27 · Вторая лига А
Таганрогский «Форте» может избежать понижения во Вторую лигу Б
16:18 · Россия. Премьер-лига
«Амкар» распустил тренерский штаб во главе с Черенчиковым официально
05 Ноября
15:28 · Вторая лига А
Канчельскис: Все знают про ставки во Второй лиге, но молчат
02 Ноября
16:46 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: Думаю, игроки в РПЛ делают ставки
25 Октября
21:18 · Россия. Мелбет-Первая лига
Экс-игрок «Чайки»: «Клуб активно готовили к выходу в РПЛ»
22 Октября
14:42 · Россия. Премьер-лига
Кутепов забил впервые за пять с половиной лет
17 Октября
19:44 · Кубок России
Игрок «Амкара» сломал ногу в матче против «СКА-Хабаровск»
04 Октября
16:50 · Вторая лига А
Бушманов ушёл из «Велеса» — источник слухи
29 Сентября
17:28 · Россия. Премьер-лига
Экс-спартаковец назвал очевидным переход Кутепова в «Велес»
20 Сентября
19:26 · Вторая лига А
Глушаков: «Деньги вообще не главное, я играю за любовь к футболу»
19:17 · Вторая лига А
Глушаков: «Хочется помочь костромскому «Спартаку» подняться и передать опыт молодым футболистам»
19:06 · Вторая лига А
Глушаков стал игроком «Спартака» из Костромы официально
Все новости