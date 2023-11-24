​Пятибратов прокомментировал информацию о возможном назначении в «Чайке»

Дмитрий Пятибратов дал комментарий по поводу информации о том, что он возглавит «Чайку», заменив на тренерском мостике Игоря Семшова.

«На данный момент я не являюсь тренером какой-либо команды. Нахожусь в стадии переговоров не только с «Чайкой», но и с другими клубами Первой лиги», - цитирует Пятибратова Sport24.

Тренер также выразил надежду на то, что в ближайшее время ситуация с его будущим прояснится.

«Чайка» сейчас выступает в третьем по рангу футбольном дивизионе России. Прямо сейчас команда располагается на шестой строчке в турнирной таблице своей группы.