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Вторая лига А: золото и серебро

Молодой форвард из академии «Краснодара» - самый дорогой игрок Второй лиги А

22 Ноября 2023 • 00:13 Комментировать

Молодой форвард, выпускник клубной академии «быков» и игрок «Краснодара-2» Александр Кокшаров – самый дорогостоящий футболист Второй лиги А, учитывая дивизионы «золото» и «серебро». Так, 18-летний футболист оценивается порталом Transfermarkt в 500 тыс. евро.

Второе место сразу у четырёх футболистов – это 30-летний защитник «Велеса», бывший игрок сборной России Илья Кутепов, 22-летний защитник «Мурома» Данила Ведерников, 30-летний голкипер «Амкара» Хазбулат Хамхоев и центральный защитник «Челябинска» Данила Козлов – каждый из них стоит по 400 тыс. евро.

Напомним, Кокшаров уже участвовал в играх за основу «быков». В шести матчах РПЛ и Кубка России он оформил два гола и ассист. Голами отличился в Кубке в ворота «Спартака» в гостях (3:2), а ассистом – в Премьер-лиге.

Ранее российский тренер и эксперт Сергей Балахнин порассуждал о будущем перспективного нападающего.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокшаров
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