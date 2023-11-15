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Вторая лига А: золото и серебро

Таганрогский «Форте» может избежать понижения во Вторую лигу Б

15 Ноября 2023 • 23:27 Комментировать

Таганрогский клуб «Форте» этой осенью занял седьмое место в группе «серебро» Второй лиги А и по всем правилам должен опуститься в лигу Б. Однако как пишет Сергей Ильёв, вылет южан может не состояться, так как клуб не смогут заменить.

Дело в том, что чемпион группы №4, миасское «Торпедо» может отказаться от повышения в классе, так как не получит финансовой поддержки от региона. «В случае отказа «Торпедо» приоритетное право заменить его по регламенту перейдет к «Химику-Августу» из посёлка Вурнары Чувашской республики.

«Но там бюджет еще меньше, зарплаты до 30 тыс. руб. Вряд ли клуб из поселка осилит расходы — и нужно ли ему это вообще? При таком раскладе смотрим на лучшую команду «серебра» из числа вылетевших — это «Форте», занявший седьмое место», - пишет Ильёв.

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Торпедо Миасс Химик-Август Форте ещё теги
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