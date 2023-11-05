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Канчельскис: Все знают про ставки во Второй лиге, но молчат

05 Ноября 2023 • 15:28 Комментировать

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос, обращались ли к нему из РФС после слов о ставках.

Напомним, ранее специалист рассказал, что вся Вторая лига играет на ставках.

«Мне кажется, что это знают все, но никто ничего не говорит. Из РФС ко мне никто не обращался. Все знают, но молчат. Видимо, всех это устраивает», — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».

Кроме того, эксперт отметил, что есть доказательства игры футболистов на ставках, но вся Россия продолжает бездействовать.  

На данный момент Канчельскис трудится в казахстанском «Тоболе», занимая пост генерального директора клуба.

Канчельскис: Думаю, игроки в РПЛ делают ставки

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Канчельскис
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