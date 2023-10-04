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Бушманов ушёл из «Велеса» — источник слухи

04 Октября 2023 • 16:50 Комментировать
Велес Москва
...
Спартак Кострома
08.10 14:00

Российский тренер Евгений Бушманов покинул должность наставника московского «Велеса». Об этом сообщает Legalbet.

Как стало известно источнику, вместо него команду может возглавить Алексей Стукалов, который не так давно покинул волгоградский «Ротор».

На данный момент «Велес» располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице Второй лиги А «Золото». В 12 матчах столичный коллектив набрал 13 очков.

Напомним, 51-летний Бушманов возглавляет «Велес» с июля этого года. Ранее специалист работал в «Шиннике», «Локомотиве», «Химках», «Спартаке-2», молодежной сборной России и в других коллективах.

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Бушманов Велес Алексей Стукалов
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