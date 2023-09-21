Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о посещении стадиона в Иванове.

- Как в Иваново ходят на стадион?

- Бывает такое, что трибуны полностью заполнены, а бывает, что наполовину. Тысячи полторы-две всегда собирается. Команду в городе любят, поддерживают. Чтобы зрителей было ещё больше, надо сделать так, чтобы команда играла красиво. Я против того, чтобы команда играла от обороны. Футболистов тяжело научить играть в атаку, у всех должен быть сформирован менталитет победителей. Объяснить футболисту, как обороняться проще простого, а вот научить его атаковать, ярко играть, создавать моменты и обводить — это куда сложнее. Чтобы попасть в РПЛ, надо уметь удивлять. Я люблю, когда футболисты меня удивляют и играют раскрепощёно, берут игру на себя. Для своих игроков стараюсь быть вторым отцом.

Полное интервью Игоря Колыванова выйдет на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» завтра, 22 сентября, в 10:00 по московскому времени.