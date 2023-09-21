Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал об отношении к журналистам.

- Игорь Владимирович, здравствуйте! Начну со своей профессии. Почему соглашаетесь общаться с прессой?

- Добрый день. Я испытываю огромное уважение к вашей профессии. Никогда не отказываю людям, которые хотят взять у меня интервью. Всегда приятно побеседовать с человеком, который имеет представление о футболе и неравнодушно относится к проблемам «Текстильщика» и отечественного спорта в целом.

Полное интервью Игоря Колыванова выйдет на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» завтра, 22 сентября, в 10:00 по московскому времени.