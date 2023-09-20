Полузащитник ивановского «Текстильщика» Алексей Евсеев в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о получении высшего образования.
- Ещё про образование. Давно вы говорили, что учитесь в университете. Удалось завершить начатое?
- Сначала я учился в институте технологии дизайна, но меня оттуда отчислили, когда уехал в «Урал». Потом я восстановился в институте Лесгафта и закончил его.
- Какая у вас специальность?
- Тренерская деятельность в футболе.
- Когда вы закончили?
- В мае этого года.
Полное интервью Алексея Евсеева выйдет на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» завтра, 21 сентября, в 10:00 по московскому времени.
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