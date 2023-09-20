Полузащитник ивановского «Текстильщика» Алексей Евсеев в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал об отношении к Fan ID.

- Мы заговорили про болельщиков. Что вы думаете про Fan ID?

- Люди много говорят об этом. Я с женой и двумя маленькими детьми пришёл в МФЦ и оформил этот документ. Процесс занял всего 20 минут, но зачем он вообще делается? Недавно болельщик одного клуба РПЛ облил пивом журналиста, а никаких санкций, судя по всему, по отношению к нему не применили. Зачем лишние трудности при посещении стадиона?

С другой стороны, у меня много времени процесс оформления не занял. Нет чёткой позиции по этому поводу.

Полное интервью Алексея Евсеева выйдет на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» завтра, 21 сентября, в 10:00 по московскому времени.