Глушаков: «Деньги вообще не главное, я играю за любовь к футболу»

Новичок костромского «Спартака» Денис Глушаков отреагировал на информацию о своей зарплате.

Ранее в СМИ сообщалось, что в новом клубе 36-летний хавбек будет зарабатывать полтора миллиона рублей в месяц.

«Деньги вообще не главное, я играю за любовь к футболу, и эти два месяца до открытия зимнего трансферного окна буду отдавать всего себя команде. Я пошел людям на уступки, они пошли мне навстречу, считать деньги и делать из этого сенсации точно не нужно», — цитирует Глушакова пресс-служба костромской команды.

Сегодня, 20 сентября, «Спартак» объявил о подписании трудового соглашения с Глушаковым.

Дебют игрока в новой команде может состояться уже 23 сентября. В этот день «Спартак» встретится с ульяновской «Волгой» в матче 11-го тура Второй лиги А «Золото».