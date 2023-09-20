Глушаков: «Хочется помочь костромскому «Спартаку» подняться и передать опыт молодым футболистам»

Полузащитник Денис Глушаков прокомментировал подписание трудового договора с костромским «Спартаком».

«У меня есть опыт выступления и в Первой лиге и во Второй, ничего страшного там нет. Прежде всего, хочется помочь команде подняться в турнирной таблице, а также передать опыт молодым футболистам», — приводит слова Глушакова официальный телеграм-канал костромской команды.

По мнению хавбека, сейчас уровень российского футбола подравнялся, поэтому большой пропасти между лигами уже нет.

После десяти туров «Спартак» занимает последнее место во Второй лиге А «Золото», набрав всего шесть очков.

Следующий матч команды состоится 23 сентября против ульяновской «Волги».