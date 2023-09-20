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Алексей Евсеев: «Колыванов может подсказать, если видит ошибку» эксклюзив

20 Сентября 2023 • 19:10 Комментировать
Текстильщик
...
Челябинск
23.09 16:00

Полузащитник ивановского «Текстильщика» Алексей Евсеев в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о совместной работе с Игорем Колывановым.

- Колыванов был звездой итальянского чемпионата. Он вам показывает на тренировках, как надо выполнять тот или иной элемент?

- Да, он может подсказать, если видит ошибку. Всё-таки он долго играл на самом высоком уровне.

- Вы уже играли на домашней арене «Текстильщика». Как в Иваново ходят на стадион?

- Поддержки хватает, но я же уже играл на этом стадионе, когда выступал за «Зенит-2» и за «Ротор». Здесь всегда фантастически поддерживали команду, и я надеюсь, что болельщики с каждым днём будут всё сильнее переживать и болеть за нас. Их присутствие даёт нам силы. Конечно, зрители хотят видеть хороший результат и зрелищный футбол.

Полное интервью Алексея Евсеева выйдет на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» завтра, 21 сентября, в 10:00 по московскому времени.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Текстильщик Игорь Колыванов Алексей Евсеев
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