Российский полузащитник Денис Глушаков пополнил состав костромского «Спартака». Об это клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале.

«Денис всегда говорил, что вернется в «Спартак» и он это сделал, но с новой футбольной миссией! Добро пожаловать в костромскую «красно-белую» семью», — написала пресс-служба команды.

Напомним, минувшим летом 36-летний Глушаков стал свободным агентом, покинув «Пари НН». В составе нижегородцев хавбек появился на поле в девяти матчах и отметился одним забитым мячом.

После десяти туров «Спартак» занимает последнее место в турнирной таблице Второй лиги А «Золото».