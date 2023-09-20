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Глушаков стал игроком «Спартака» из Костромы официально

20 Сентября 2023 • 19:06 Комментировать
Волга Ульяновск
...
Спартак Кострома
23.09 16:00

Российский полузащитник Денис Глушаков пополнил состав костромского «Спартака». Об это клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале.

«Денис всегда говорил, что вернется в «Спартак» и он это сделал, но с новой футбольной миссией! Добро пожаловать в костромскую «красно-белую» семью», — написала пресс-служба команды.

Напомним, минувшим летом 36-летний Глушаков стал свободным агентом, покинув «Пари НН». В составе нижегородцев хавбек появился на поле в девяти матчах и отметился одним забитым мячом.

После десяти туров «Спартак» занимает последнее место в турнирной таблице Второй лиги А «Золото».

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Евро-Футбол.Ру,
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