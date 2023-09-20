В костромском «Спартаке» сообщили, что Глушаков тренируется с командой

Заместитель генерального директора по медиа и PR костромского «Спартака» Елена Трошкина высказалась о возможном подписании экс-хавбека сборной России Дениса Глушакова.

«Денис пока тренируется. Сегодня у нас в клубе проходит турнир, Глушаков принимает участие, забил уже несколько мячей. Контракт? Ожидаем финального решения. Как все будет решено, мы объявим об этом», — приводит слова функционера «Матч ТВ».

Напомним, минувшим летом 36-летний Глушаков покинул «Пари НН» на правах свободного агента, за который выступал с февраля этого года. В составе нижегородцев полузащитник провел девять матчей и отметился одним забитым мячом.

«Спартак» Кострома выступает во Второй лиге А «Золото».