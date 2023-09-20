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В костромском «Спартаке» сообщили, что Глушаков тренируется с командой

20 Сентября 2023 • 16:14 Комментировать
Волга Ульяновск
...
Спартак Кострома
23.09 16:00

Заместитель генерального директора по медиа и PR костромского «Спартака» Елена Трошкина высказалась о возможном подписании экс-хавбека сборной России Дениса Глушакова.

«Денис пока тренируется. Сегодня у нас в клубе проходит турнир, Глушаков принимает участие, забил уже несколько мячей. Контракт? Ожидаем финального решения. Как все будет решено, мы объявим об этом», — приводит слова функционера «Матч ТВ».

Напомним, минувшим летом 36-летний Глушаков покинул «Пари НН» на правах свободного агента, за который выступал с февраля этого года. В составе нижегородцев полузащитник провел девять матчей и отметился одним забитым мячом.

«Спартак» Кострома выступает во Второй лиге А «Золото».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Кострома Денис Глушаков трансферы футбола - лето 2023 Елена Трошкина
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