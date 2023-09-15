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​Глушаков согласовал контракт с костромским «Спартаком», но взял паузу – известна причина

15 Сентября 2023 • 19:13 Комментировать

Денис Глушаков может продолжить карьеру во Второй лиге - в «Спартаке» из Костромы. 36-летний полузащитник в пятницу согласовал контракт со спартаковцами, но перед подписанием соглашения взял паузу. Это связано с тем, что интерес к Глушакову проявил ещё один клуб, сообщает на своих страницах Metaratings.

Ранее сообщалось, что костромской «Спартак» предлагает Глушакову большие деньги, если говорить о мерках третьего футбольного дивизиона России.

Отметим, что Денис Глушаков находится в статусе свободного агента после того, как у него истёк срок контракта с «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Кострома Денис Глушаков трансферы футбола - лето 2023
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