​Глушаков согласовал контракт с костромским «Спартаком», но взял паузу – известна причина

Денис Глушаков может продолжить карьеру во Второй лиге - в «Спартаке» из Костромы. 36-летний полузащитник в пятницу согласовал контракт со спартаковцами, но перед подписанием соглашения взял паузу. Это связано с тем, что интерес к Глушакову проявил ещё один клуб, сообщает на своих страницах Metaratings.

Ранее сообщалось, что костромской «Спартак» предлагает Глушакову большие деньги, если говорить о мерках третьего футбольного дивизиона России.

Отметим, что Денис Глушаков находится в статусе свободного агента после того, как у него истёк срок контракта с «Пари НН».