​«Спартак» из Костромы предлагает Глушакову большие деньги

«Спартак» из Костромы действительно хочет пригласить полузащитника Дениса Глушакова. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», спартаковцы предлагают 36-летнему футболисту 1,5 миллиона рублей в месяц – для Второй лиги это огромные деньги.

Источник отмечает, что владельцы «Спартака», братья Хотимские, являются совладельцами Совкомбанка. Они хотят привлечь внимание к футбольному клубу за счёт хороших трансферов по меркам третьего по рангу футбольного дивизиона страны.

Денис Глушаков сейчас находится без клубной прописки – по завершению сезона 2022/2023 у полузащитника истёк контракт с «Пари НН».