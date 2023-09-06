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​Кутепов стал игроком «Велеса» официально

06 Сентября 2023 • 15:27 Комментировать

Защитник Илья Кутепов стал футболистом московского «Велеса», который сейчас выступает в третьем по рангу футбольном дивизионе России.

«Информация о том, что Илья Кутепов подписал с «Велесом» контракт, соответствует действительности», - сказал «Чемпионату» Евгений Шиленков, занимающий пост президента «Велеса». Условия трудового соглашения функционер раскрывать не стал.

Прошлый сезон 30-летний Кутепов провёл в «Торпедо». Ранее защитник на протяжении долгого времени выступал за «Спартак».

Напомним, что из Мелбет-Первой лиги «Велес» вылетел по итогам прошлого сезона.

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