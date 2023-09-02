​Назван следующий клуб Кутепова

Летом защитник Илья Кутепов покинул «Торпедо» и обрёл статус свободного агента. В ближайшее время 30-летний футболист пополнит состав «Велеса». В московском клубе Кутепов будет зарабатывать примерно 300 тысяч рублей в месяц, о чём на своих страницах сообщает Sport24.

В настоящий момент «Велес» выступает по Второй лиге, то есть в третьем по рангу футбольном дивизионе России. Из Первой лиги московская команда вылетела по итогам прошлого сезона.

Илья Кутепов известен главным образом по выступлениям за московский «Спартак». За плечами защитника 13 матчей за сборную России.