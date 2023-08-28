«Уфа» объявила об отставке Сергея Гуренко с должности главного тренера. Под руководством белорусского специалиста команда провела всего лишь восемь матчей. В них было одержано две победы при трёх ничьих и трёх поражениях.

На текущий момент «Уфа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице своей группы во Второй лиге, то есть в третьем по рангу футбольном дивизионе.

Исполняющим обязанности наставника «Уфы» стал Сергей Харлачев, который ранее занимал пост старшего тренера.

Ближайший матч Второй лиги «Уфа» проведёт 3 сентября – против «Динамо-Брянск» на выезде.