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Вторая лига А: золото и серебро

​Гуренко больше не тренер «Уфы» официально

28 Августа 2023 • 15:45 Комментировать

«Уфа» объявила об отставке Сергея Гуренко с должности главного тренера. Под руководством белорусского специалиста команда провела всего лишь восемь матчей. В них было одержано две победы при трёх ничьих и трёх поражениях.

На текущий момент «Уфа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице своей группы во Второй лиге, то есть в третьем по рангу футбольном дивизионе.

Исполняющим обязанности наставника «Уфы» стал Сергей Харлачев, который ранее занимал пост старшего тренера.

Ближайший матч Второй лиги «Уфа» проведёт 3 сентября – против «Динамо-Брянск» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Гуренко Уфа
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