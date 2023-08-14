Сергей Попков стал новым главным тренером «Ротора». Об этом волгоградский клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале.

«Желаем Сергею Николаевичу побед и успехов вместе с «Ротором»! — написала пресс-служба волгоградской команды.

Ранее 60-летний специалист уже работал в Роторе в 2007 и 2008 годах, занимая как административную должность, так и пост тренера команды. Кроме того, Попков возглавлял «Астрахань», «Тюмень», казахстанский «Окжетпес» и другие клубы.

Напомним, ранее должность наставника «Ротора» покинул Алексей Стукалов.

После пяти туров «Ротор» занимает последнее место в турнирной таблице Второй лиги Дивизиона А группы «золото».