Николай Писарев стал главным тренером «Краснодара-2». О назначении 54-летнего специалиста на эту должность сообщается на страницах официального сайта «быков».

Отмечается, что Писарев будет совмещать работу со второй командой «Краснодара» с работой в тренерском штабе Валерия Карпина в сборной России.

К работе с «Краснодаром-2» Писарев приступит после гостевого матча команды против «Ротора».

Добавим, что вторая команда «Краснодара» выступает во Второй лиге, то есть в третьем по рангу футбольном дивизионе России.