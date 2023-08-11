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​Писарев стал тренером «Краснодара-2» официально

11 Августа 2023 • 14:52 Комментировать
Ротор
...
Краснодар-2
13.08 19:00

Николай Писарев стал главным тренером «Краснодара-2». О назначении 54-летнего специалиста на эту должность сообщается на страницах официального сайта «быков».

Отмечается, что Писарев будет совмещать работу со второй командой «Краснодара» с работой в тренерском штабе Валерия Карпина в сборной России.

К работе с «Краснодаром-2» Писарев приступит после гостевого матча команды против «Ротора».

Добавим, что вторая команда «Краснодара» выступает во Второй лиге, то есть в третьем по рангу футбольном дивизионе России.

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Евро-Футбол.Ру,
Николай Писарев Краснодар-2
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РОТОР КРАСНОДАР-2
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