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Вторая лига А: золото и серебро

«Ротор» объявил об отставке Стукалова официально

08 Августа 2023 • 17:40 Комментировать
Ротор
...
Краснодар-2
13.08 19:00

Алексей Стукалов покинул пост главного тренера «Ротора». Об этом волгоградский клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале. Отмечается, что трудовое соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

«Мы благодарим Алексея Борисовича за проделанную работу, профессионализм и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба команды.

Исполняющим обязанности главного тренера «Ротора» назначен Владимир Файзулин.

В текущем сезоне «Ротор» пока не смог одержать ни одной победы в рамках Второй лиги Дивизиона А группы «Золото». Волгоградский коллектив трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение. На данный момент команда занимает предпоследнее место, набрав три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Ротор Владимир Файзулин Алексей Стукалов
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