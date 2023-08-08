Алексей Стукалов покинул пост главного тренера «Ротора». Об этом волгоградский клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале. Отмечается, что трудовое соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

«Мы благодарим Алексея Борисовича за проделанную работу, профессионализм и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба команды.

Исполняющим обязанности главного тренера «Ротора» назначен Владимир Файзулин.

В текущем сезоне «Ротор» пока не смог одержать ни одной победы в рамках Второй лиги Дивизиона А группы «Золото». Волгоградский коллектив трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение. На данный момент команда занимает предпоследнее место, набрав три очка.