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Вторая лига А: золото и серебро

Стипиди: «Если из Второй лиги сделали манну небесную, то почему её не освещают?» эксклюзив

31 Июля 2023 • 14:41 Комментировать

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о недостатке информации о Второй лиге.

- Я не понимаю, почему «Матч ТВ» и другие средства массовой информации игнорируют Вторую лигу. Её руководитель рассказывает, что после реформы она стала чуть ли не манной небесной. Но что-то я не видел об этой манне небесной ни одного репортажа. Говорят: «На «Ютубе» смотрите. А что делать тем, у кого сейчас нет возможности смотреть на «Ютубе»? Дают только результаты. А где информация о составах, о том, что в матчах происходит? Зачем мудрить и делать такую реорганизацию Второй лиги, если потом не освещать её?

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Евро-Футбол.Ру,
Павел Стипиди Вторая лига
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Сегодня, 31 Июля
14:41 · Вторая лига А
Стипиди: «Если из Второй лиги сделали манну небесную, то почему её не освещают?» эксклюзив
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