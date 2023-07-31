Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о недостатке информации о Второй лиге.

- Я не понимаю, почему «Матч ТВ» и другие средства массовой информации игнорируют Вторую лигу. Её руководитель рассказывает, что после реформы она стала чуть ли не манной небесной. Но что-то я не видел об этой манне небесной ни одного репортажа. Говорят: «На «Ютубе» смотрите. А что делать тем, у кого сейчас нет возможности смотреть на «Ютубе»? Дают только результаты. А где информация о составах, о том, что в матчах происходит? Зачем мудрить и делать такую реорганизацию Второй лиги, если потом не освещать её?