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Медиалига (МФЛ)

Бывший игрок «Спартака» может возглавить клуб Медиалиги эксклюзив

14 Ноября 2024 • 14:49 Комментировать

Экс-футболист московского «Спартака» Игорь Шалимов может стать новым главным тренером медийного клуба ФК «10».

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», в команде заинтересованы в приглашении специалиста, имеющего опыт работы в РПЛ, и видят в Шалимове подходящую кандидатуру. Напомним, в чемпионате России Шалимов возглавлял «Краснодар», «Ахмат» и «Урал».

Стоит сказать, что в ФК «10» также рассматривают Игоря Колыванова и Дмитрия Парфёнова.

9 ноября завершился Кубок МФЛ, в котором ФК «10» выступил крайне неудачно. Команда Азамата Мусагалиева заняла 11-е место в таблице из 14 участников.  
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Колыванов Игорь Шалимов Дмитрий Парфёнов ФК 10 ещё теги
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