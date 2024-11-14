Экс-футболист московского «Спартака» Игорь Шалимов может стать новым главным тренером медийного клуба ФК «10».

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», в команде заинтересованы в приглашении специалиста, имеющего опыт работы в РПЛ, и видят в Шалимове подходящую кандидатуру. Напомним, в чемпионате России Шалимов возглавлял «Краснодар», «Ахмат» и «Урал».

Стоит сказать, что в ФК «10» также рассматривают Игоря Колыванова и Дмитрия Парфёнова.

9 ноября завершился Кубок МФЛ, в котором ФК «10» выступил крайне неудачно. Команда Азамата Мусагалиева заняла 11-е место в таблице из 14 участников.