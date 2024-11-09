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Медиалига (МФЛ)

В Медиалиге побит рекорд посещаемости

09 Ноября 2024 • 20:48 Комментировать

Вечером субботы проходит финальный матч Кубка лиги среди медийных футбольных клубов. В Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» встречаются «Амкал» и 2DROTS.

Посетили поединок 30 322 человека, пишет в телеграм-канале Николай Осипов. Ранее рекорд был установлен на финале пятого сезона на столичной «ВЭБ Арене» между Broke Boys и 2DROTS - 27 472 зрителей. Таким образом, 9 ноября 2024 года на свет появился новый рекорд посещаемости медийных команд.

Напомним, что текстовую трансляцию финального матча Кубка лиги проводит наш портал. Подошёл к концу первый тайм, счёт команды в нём не открыть не смогли.

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Евро-Футбол.Ру,
Амкал 2DROTS
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