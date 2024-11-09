Слуцкий посетил финальный матч Кубка лиги МФЛ

Вечером субботы в Санкт-Петербурге проходит финал Кубка лиги. В этом турнире участвуют команды из мира российского медиафутбола. За трофей в финальной игре поспорят «Амкал» и 2DROTS.

Не обошёл матч стороной и российский тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий. Неделю назад он стал серебряным призёром чемпионата Китая со своей командой, а теперь присутствует на стадионе.

Кстати, ранее сообщалось, что более 28 тыс. билетов продано на финал турнира. Проходит матч на «Газпром Арене».

Напомним, что текстовую трансляцию финального матча Кубка лиги проводит наш портал. Матч стартовал недавно, счёт не открыт.