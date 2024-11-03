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Медиалига (МФЛ)

Кузнецов — о финале Кубка лиги против «Амкала»: Наверное, это будет лучший матч за всю историю Медиалиги

03 Ноября 2024 • 20:06 Комментировать

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от предстоящего финала первого сезона Кубка медийной футбольной лиги против «Амкала».

Специалист считает, что это может получиться лучший матч за всю историю Медиалиги, при этом он согласен с тем, что «Амкал» сейчас является сильной командой.

«Мы идем не фаворитом, думаю, нам это на руку», - приводит слова Кузнецова журналист Севастиан Терлецкий в своём телеграм-канале «Крысева | Медиа футбич».

Напомним, что финал турнира пройдёт 9 ноября на «Газпром Арене». Свисток о начале поединка прозвучит в 19:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Кузнецов Амкал 2DROTS ещё теги
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