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Медиалига (МФЛ)

​Лайшев: «Медиалига напоминает дворовой футбол с Федей Черенковым»

25 Октября 2024 • 18:33 Комментировать

Экс-президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался на тему Медиалиги, рассказав журналистам о своих впечатлениях о ней. Он сравнил её с дворовым, искренним футболом с непредсказуемым результатом. Вспомнил Лайшев в этом контексте даже легенду московского «Спартака» - безвременно покинувшего бренный мир Фёдора Черенкова.

- Вчера друзья пригласили на Медиалигу, решил посмотреть, что она из себя представляет. Напоминает игру во дворах, когда собирались мужики, чтобы мяч погонять, искренний футбол. Помню, как-то и Федя Черенков приезжал поиграть. Вот Медиалига это что-то похожее, - цитирует слова Лайшева «ВсеПроСпорт».


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Евро-Футбол.Ру,
медиалига Ренат Лайшев
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