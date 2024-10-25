​Лайшев: «Медиалига напоминает дворовой футбол с Федей Черенковым»

Экс-президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался на тему Медиалиги, рассказав журналистам о своих впечатлениях о ней. Он сравнил её с дворовым, искренним футболом с непредсказуемым результатом. Вспомнил Лайшев в этом контексте даже легенду московского «Спартака» - безвременно покинувшего бренный мир Фёдора Черенкова.

- Вчера друзья пригласили на Медиалигу, решил посмотреть, что она из себя представляет. Напоминает игру во дворах, когда собирались мужики, чтобы мяч погонять, искренний футбол. Помню, как-то и Федя Черенков приезжал поиграть. Вот Медиалига это что-то похожее, - цитирует слова Лайшева «ВсеПроСпорт».