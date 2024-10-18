Адвокат: «Я бы дисквалифицировал Литвина пожизненно»

Адвокат Александр Добровинский высказался о скандале, связанном с блогером Михаилом Литвиным. Владелец медийной команды Lit Energy в прошлые выходные в матче своего коллектива против ростовского СКА залез на трибуну и ударил болельщика.

«Это ужасная история. Видел момент, как этот человек подскочил к болельщику и ударил его. Что бы ни кричали с трибун, подойти и ударить — это самое мерзопакостное, что только может быть. Будь моя воля, дисквалифицировал бы его пожизненно», - делится Добровинский для «Матч ТВ».

Напомним, что после стычки Литвина арестовали на 13 суток. Блогер признал свою вину и раскаялся.