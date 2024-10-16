Генич отреагировал на конфликт Литвина с фанатами

Популярный комментатор Константин Генич отреагировал на конфликт между известным блогером Михаилом Литвиным и болельщиками во время матча Медиалиги.

«Ситуация мутная, история неприятная. Мне, как одному из участников медиафутбола, наблюдать за всем этим было, откровенно говоря, противно. Это уже перебор», - высказался комментатор эфире программы «Лови Генича».

После конфликта Литвина задержали правоохранительные органы. Во время судебного разбирательства блогер признал свою вину. Его арестовали на 13 суток и отстранили от матчей на долгий срок за нападение на фаната.