Медиалига: футбол для тех, кто не дорос до хоббихорсинга

В мире, где традиционный спорт, кажется, уже не способен удовлетворить жажду абсурда у современного поколения, родилось нечто, что можно назвать либо апофеозом деградации, либо гениальным маркетинговым ходом. Встречайте Медиалигу — бастарда большого футбола и TikTok-культуры, где главное не забить гол, а набрать побольше просмотров.
Чемпионат России на минималках
Если вы думали, что РПЛ — это дно футбольного мира, то Медиалига докажет, что можно копать еще глубже. Здесь вместо профессиональных спортсменов на поле выходят люди, чьи главные таланты — это умение корчить рожи на камеру и генерировать «контент». Кто бы мог подумать, что наступит день, когда мы будем с ностальгией вспоминать о профессионализме Дзюбы?
Недавний инцидент с блогером Литвиным, решившим, что лучший способ ответить на оскорбления фанатов — это прорваться на трибуну и устроить мордобой, лишь подтверждает: в Медиалиге футбол вторичен. Главное — хайп и скандалы. Ведь как еще привлечь внимание, когда твоя единственная квалификация — это количество подписчиков?
Квадроберы в бутсах
Представьте себе квадроберов — людей, которые почему-то решили, что прыгать через препятствия на четвереньках — это спорт. Теперь представьте, что кто-то дал им футбольный мяч и сказал: «Вы теперь звезды!». Вуаля! Вы получили Медиалигу.
Но в отличие от квадроберов, которые могут признать абсурдность своего увлечения, участники Медиалиги искренне верят, что занимаются чем-то важным. Они даже маски не носят, хотя, глядя на их игру, так и хочется сказать: «Ребята, может, все-таки наденете? Хоть какое-то оправдание будет».
Хоббихорсинг для тех, кому не хватило палки с лошадиной головой
Если хоббихорсинг — это когда взрослые люди скачут на игрушечных лошадках, то Медиалига — это когда взрослые люди играют в футбол, но почему-то думают, что они звезды. И знаете что? Хоббихорсингисты выглядят при этом куда более достойно. По крайней мере, у них хватает совести не транслировать свой позор на всю страну.
Главная проблема хоббихорсинга — буллинг? Ха! Да участники Медиалиги мечтают о таком «буллинге». Ведь когда Баста и Литвин устраивают разборки на поле, это не буллинг — это «контент», детка!
Там, где спорт умирает, а запрещённая социальная сеть торжествует
РПЛ хотя бы пытается сохранить видимость серьезного спортивного соревнования. Медиалига же открыто признает: «Да, мы цирк. И что вы нам сделаете?» Каждый матч здесь — это не столько спортивное состязание, сколько очередной эпизод низкопробного реалити-шоу, где вместо голов забивают гвозди в крышку гроба футбола.
И когда президент МФЛ Николай Осипов говорит о «максимально справедливой» реакции на выходки участников, хочется спросить: а судьи кто? Неужели те же блогеры, только в полосатых футболках?
Начало конца или конец начала?
Медиалига — это не будущее футбола. Это его карикатурное настоящее, напоминающее нам, как низко может пасть некогда великий спорт. Это зеркало общества, где талант и мастерство уступили место хайпу и количеству подписчиков.
Возможно, через несколько лет мы будем вспоминать о Медиалиге как о странном кошмаре, от которого наконец-то удалось очнуться. Или, что более вероятно, это лишь первая ласточка в параде абсурда, который заменит спорт в нашем постапокалиптическом мире развлечений.
В любом случае, поздравляю нас всех: мы своими руками создали чудовище Франкенштейна из осколков спорта и обломков здравого смысла. И теперь это чудовище бегает по полю, пытаясь попасть по мячу, пока миллионы зрителей завороженно наблюдают за этим «футболом будущего». Браво, человечество. Браво.
Арташес ВАГАНЯНЦ
А вообще - куда интереснее было бы при верной подаче устроить футбол среди коллективов работяг: какая компания может набрать игроков, заявиться, так и играть. Соперничесво Норникеля против Северстали, Альфы против Сбера. И всё это в огромном турнире. Да, сложно, да - это не медийное, но оно стало медийным за счёт прокачки своих в соцсетях со стороны этих компаний.