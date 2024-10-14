Глушаков пошутил про выходку Литвина

Игрок ростовского СКА Денис Глушаков пошутил по поводу недавней скандальной выходки блогера Михаила Литвина. Владелец Lit Energy ударил одного из болельщиков ростовчан, поднявшись на трибуну во время матча Кубка лиги медиакоманд.

«Нужно держать себя в руках. Провокации болельщиков были, есть и будут. Реагируй я на каждого болельщика, кричащего с трибуны, мне надо было бы брать «Калашников» и стрелять», - смеясь говорит Глушаков для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Литвина после инцидента арестовали. Блогер проведёт под арестом 13 суток.

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