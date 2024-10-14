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Медиалига (МФЛ)

Глушаков пошутил про выходку Литвина

14 Октября 2024 • 22:08 Комментировать

Игрок ростовского СКА Денис Глушаков пошутил по поводу недавней скандальной выходки блогера Михаила Литвина. Владелец Lit Energy ударил одного из болельщиков ростовчан, поднявшись на трибуну во время матча Кубка лиги медиакоманд.

«Нужно держать себя в руках. Провокации болельщиков были, есть и будут. Реагируй я на каждого болельщика, кричащего с трибуны, мне надо было бы брать «Калашников» и стрелять», - смеясь говорит Глушаков для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Литвина после инцидента арестовали. Блогер проведёт под арестом 13 суток.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Глушаков Михаил Литвин
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