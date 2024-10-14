Губерниев пожелал Литвину поумнеть

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на скандал выходных в Медиалиге. Основатель Lit Energy, блогер Михаил Литвин ударил болельщика ростовского СКА на трибуне в рамках очного матча команд в Кубке лиги. В результате завязалась потасовка, в которой поучаствовал и президент СКА Василий Вакуленко (Баста).

«Публичный человек должен правильно и умело реагировать на происходящее во внешней среде. Он легко отделался. Что я могу ему пожелать? Поумнеть», - говорит Губерниев с Metaratings.

Напомним, что ранее сообщалось об аресте Литвина в связи с произошедшим на срок в 13 суток.