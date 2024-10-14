Литвина дисквалифицируют в Медиалиге как минимум на полгода

На выходных в Медиалиге произошла потасовка, которую спровоцировал блогер Михаил Литвин. Основатель Lit Energy забрался на трибуну и ударил там болельщика ростовского СКА. Как следствие, суд назначил для Литвина 13 суток ареста. В Медиалиге блогер тоже получит наказание, причём серьёзное. Об этом рассказал Николай Осипов – президент Медиалиги.

«Будет дисквалификация, и точно она будет долгой. Литвин получит дисквалификацию как минимум на полгода. А КДК решит уже, сколько», - цитирует Осипова «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что в ходе судебного заседания Литвин признал вину и пообещал, что такого больше не повторится.

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