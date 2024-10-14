Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Медиалига (МФЛ)

Литвина дисквалифицируют в Медиалиге как минимум на полгода

14 Октября 2024 • 13:57 Комментировать

На выходных в Медиалиге произошла потасовка, которую спровоцировал блогер Михаил Литвин. Основатель Lit Energy забрался на трибуну и ударил там болельщика ростовского СКА. Как следствие, суд назначил для Литвина 13 суток ареста. В Медиалиге блогер тоже получит наказание, причём серьёзное. Об этом рассказал Николай Осипов – президент Медиалиги.

«Будет дисквалификация, и точно она будет долгой. Литвин получит дисквалификацию как минимум на полгода. А КДК решит уже, сколько», - цитирует Осипова «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что в ходе судебного заседания Литвин признал вину и пообещал, что такого больше не повторится.

Скандал в Медиалиге: Литвин ударил фаната и сцепился с Бастой

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
медиалига Михаил Литвин Николай Осипов Lit Energy ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Матч Украина – Грузия был приостановлен Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 Джанашия: «Сборную Грузии уже ничего не остановит» «Манчестер Сити» ищет замену Гвардиоле – названы два имени Озил дал неожиданный ответ на вопрос «Роналду или Месси?» Челебадзе: «Сборная Грузии должна была обыгрывать Украину» Месси может вернуться в Барселону 906-й гол Роналду стал победным: Португалия справилась с Польшей в Лиге наций
Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 Легенда «Барселоны» Иньеста ушёл из футбола «Не надо паниковать»: Наумов высказался об уровне футбола в России и посещаемости Легенда «Манчестер Юнайтед»: «Тен Хаг - фантастический тренер» Иньеста высказался о «Золотом мяче» 2010 года – он проиграл награду Месси Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы Будет чистое время, а за победу начисляться 4 очка: что реально можно изменить в футболе Стало известно, какая команда сыграет со сборной России в пятницу
Спортивные новости
Тактаров: Хочу увидеть реванш между Биволом и Бетербиевым Соболенко выиграла соревнование WTA-1000 в Ухане Синнер переиграл Джоковича и выиграл турнир в Шанхае Бивол впервые уступил в карьере: Титул абсолютного чемпиона мира завоевал Бетербиев «Локомотив» закрепился на первом месте Западной конференции КХЛ, победив «Сочи» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Октября
15:29 · Кубок России
Медиалига обсуждает увеличение команд в Кубке России
13:57 · Медиалига
Литвина дисквалифицируют в Медиалиге как минимум на полгода
13:18 · Медиалига
Блогер Литвин услышал вердикт суда после скандала в Медиалиге
13 Октября
16:39 · Россия. Премьер-лига
Сычёв высказался о возможном матче сборной России против команды Медиалиги
15:31 · Медиалига
Погба отклонил предложение из России
12 Октября
19:40 · Медиалига
Блогер Литвин сообщил, что задержан на 48 часов за удар болельщика «СКА-Ростова»
18:44 · Медиалига
Мостовой не ожидает закрытия Медиалиги
18:42 · Медиалига
Блогер Литвин задержан полицией за драку в матче Кубка лиги МФЛ
18:06 · Медиалига
Губерниев — о медиафутболе: Это уже давно не про медиа
17:59 · Медиалига
В Госдуме допускают внедрение Fan ID в Медиалиге после скандала
17:58 · Медиалига
Мизулина намекнула, что собирается отправить Литвина служить в армию после драки в МФЛ
17:51 · Медиалига
Мостовой призвал наказать блогера Литвина после скандала в Медиалиге
17:34 · Медиалига
Жирков прокомментировал драку в Медиалиге
17:28 · Медиалига
В Госдуме допустили закрытие Медиалиги
15:19 · Медиалига
Скандал в Медиалиге: Литвин ударил фаната и сцепился с Бастой 2
07 Октября
18:43 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «Сейчас я прижат к стенке»
05 Октября
23:23 · Россия. Премьер-лига
​Деменко не одобряет потенциальный матч сборной России со сборной Медиалиги
14:15 · Медиалига
Глушаков назвал возможную причину снижения интереса к футболу в России
04 Октября
20:42 · Россия. Премьер-лига
Баста – о Глушакове: «Он наш земляк, его авторитет и опыт сыграют роль на поле»
18:05 · Россия. Премьер-лига
Наумов – о Глушакове: «Возраст уже берёт своё, а дважды в одну реку не войти»
14:10 · Медиалига
Рианчо не таит обиду на Глушакова
12:25 · Медиалига
Глушаков объяснил, почему перешёл в клуб Медиалиги
12:08 · Россия. Премьер-лига
Алдонин высказался о новом трансфере Глушакова
12:04 · Медиалига
Глушаков сообщил, когда завершит карьеру
03 Октября
21:54 · Россия. Премьер-лига
Глушаков стал игроком клуба Медиалиги официально
Все новости