Блогер Литвин услышал вердикт суда после скандала в Медиалиге

На выходных в матче медийных команд Lit Energy и СКА произошёл скандал. Массовую потасовку спровоцировало действие блогера Михаила Литвина. Он забрался на трибуну и ударил одного из фанатов СКА. Сразу после случившегося Литвин был задержан правоохранительными органами.

В понедельник суд вынес решение – Литвин получил 13 суток ареста. В ходе заседания блогер признал вину и сказал, что такое больше не повторится.

Стоит сказать, что Медиалига в последние годы пользуется большой популярностью. Некоторые команды даже получали приглашения в розыгрыш Кубка России, но не проходили там слишком далеко.

Скандал в Медиалиге: Литвин ударил фаната и сцепился с Бастой