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Медиалига (МФЛ)

Погба отклонил предложение из России

13 Октября 2024 • 15:31 Комментировать

Полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба получил предложение от любительского клуба Broke Boys, выступающего в российской Медиалиге. Впрочем, 31-летний футболист отклонил это предложение, поскольку настроен продолжать играть на профессиональном уровне. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на Foot Mercato.

Напомним, что недавно Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации Поля Погба за употребление допинга с четырёх до полутора лет. Это означает, что вернуться на футбольное поле Погба может уже в марте – незадолго до своего 32-го дня рождения.

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