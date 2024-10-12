Блогер Литвин сообщил, что задержан на 48 часов за удар болельщика «СКА-Ростова»

Блогер Михаил Литвин, который является президентом и игроком команды Lit Energy, сообщил, что задержан на 48 часов за удар болельщика «СКА-Ростова» в матче седьмого тура группового этапа первого сезона Кубка медийной футбольной лиги.

Напомним, что после произошедшего началась массовая потасовка с участием представителей обеих команд, однако встречу по итогу удалось закончить без дополнительных инцидентов.