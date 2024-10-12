Блогер Литвин сообщил, что задержан на 48 часов за удар болельщика «СКА-Ростова»

Блогер Михаил Литвин, который является президентом и игроком команды Lit Energy, сообщил, что задержан на 48 часов за удар болельщика «СКА-Ростова» в матче седьмого тура группового этапа первого сезона Кубка медийной футбольной лиги.
Напомним, что после произошедшего началась массовая потасовка с участием представителей обеих команд, однако встречу по итогу удалось закончить без дополнительных инцидентов.
«Не теряйте, люблю всех, даже недоброжелателей, учитесь на моих ошибках, я для этого и пришел к вам в соцсети. Но своё имя и честь никогда не давайте оскорблять», — заявил Литвин в видео, которое он опубликовал в своём телеграм-канале.
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