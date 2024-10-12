Блогер Михаил Литвин, президент клуба Lit Energy, ударил болельщика СКА, что повлекло за собой массовую потасовку и разборки на матче медийных команд. Ситуация стала обсуждаемой, и в Госдуме допустили даже закрытие Медиалиги.

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой не ожидает закрытия Медиалиги, но считает, что после случившегося должны быть сделаны выводы.

«Я думаю, что вряд ли Медиалигу закроют. Всё-таки там свой чемпионат непрофессиональный. Играть-то ребята должны, пускай! Другое дело, что из этого надо делать выводы. И уроки надо извлечь», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

По словам Мостового, Медиалига превратилась в разврат с драками и обилием ненормативной лексики.

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