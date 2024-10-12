Блогер Литвин задержан полицией за драку в матче Кубка лиги МФЛ

Блогер Михаил Литвин задержан полицией за драку в матче седьмого тура группового этапа первого сезона Кубка медийной футбольной между командами Lit Energy и «СКА-Ростов».
Напомним, что владелец команды Lit Energy ударил болельщика команды с берегов Дона, после чего началась массовая потасовка.
Президент МФЛ Николай Осипов сообщил, что Литвин сейчас находится в полиции, и идёт разбирательство по поводу произошедшего, и он считает, что в начале следующей недели пройдёт судебное разбирательство.
«Я не силен в этой истории. Болельщик, которого ударил Литвин, тоже доставлен в отдел полиции. Наверное, как потерпевшая сторона», — приводит слова Осипова «Спорт-Экспресс».
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