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Медиалига (МФЛ)

Губерниев — о медиафутболе: Это уже давно не про медиа

12 Октября 2024 • 18:06 Комментировать

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о медийном футболе после массовой потасовки в матче седьмого тура группового этапа первого сезона Кубка медийной футбольной между командами Lit Energy и «СКА-Ростов».

Напомним, что после того, как блогер Михаил Литвин (создатель Lit Energy) ударил болельщика соперника кулаком по лицу, началсь потасовка, в которой также принял участие Василий Вакуленко (Баста), который является президентом команды с берегов Дона.

«Я же говорил, что футбольная медиалига уже давно не про медиа, а теперь еще и не про футбол», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, что Губерниев был заявлен за команду Broke Boys, но так и не провел ни одной минуты на поле. 

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Губерниев МФЛ
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