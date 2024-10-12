Губерниев — о медиафутболе: Это уже давно не про медиа

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о медийном футболе после массовой потасовки в матче седьмого тура группового этапа первого сезона Кубка медийной футбольной между командами Lit Energy и «СКА-Ростов».

Напомним, что после того, как блогер Михаил Литвин (создатель Lit Energy) ударил болельщика соперника кулаком по лицу, началсь потасовка, в которой также принял участие Василий Вакуленко (Баста), который является президентом команды с берегов Дона.

«Я же говорил, что футбольная медиалига уже давно не про медиа, а теперь еще и не про футбол», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, что Губерниев был заявлен за команду Broke Boys, но так и не провел ни одной минуты на поле.