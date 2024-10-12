В Госдуме допускают внедрение Fan ID в Медиалиге после скандала

После скандала с массовой потасовкой команд Медиалиги Lit Energy и СКА дело может дойти до внедрения системы Fan ID на любительском уровне. Такой вариант допускает Дмитрий Свищёв – депутат Госдумы. По его словам, нам внедрением паспорта болельщика в Медиалиге можно будет подумать.

«Надо внимательно подумать. Сейчас всё может быть, времена неспокойные», - цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что система Fan ID работает на матчах Российской премьер-лиги. Активные фанаты клубов до сих пор бойкотируют игры, считая, что власти стремятся контролировать фан-движение в стране.

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