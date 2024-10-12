Мизулина намекнула, что собирается отправить Литвина служить в армию после драки в МФЛ

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказался о драке в матче седьмого тура группового этапа первого сезона Кубка медийной футбольной между Lit Energy и «СКА-Ростовом».

Напомним, что болельщики ростовской команды оскорбляли блогера Михаила Литвина, после чего он не сдержался и подошел к трибуне, и ударил одного из фанатов кулаком по лицу.

«Создатель дурацкого тренда про кондиции инфомошенник Литвин снова подает плохой пример молодежи - он устроил драку с фанатами во время матча.

Интересно, а этот драчун служил в армии?» — написала Мизулина в своём телеграм-канале.

Напомним, что Lit Energy одержал победу со счётом 1:0.