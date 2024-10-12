Мостовой призвал наказать блогера Литвина после скандала в Медиалиге

В Медиалиге произошёл скандал с массовой потасовкой команд Lit Energy и СКА. Всё началось с того, что блогер Михаил Литвин, президент Lit Energy, забрался на трибуну и ударил одного из болельщиков. Известный в прошлом футболист Александр Мостовой призвал наказать Литвина за его действия.

«Конечно, нужно наказывать! Ну правда, сколько мы об этом говорили? Ну что вы делаете? Дерутся, мат-перемат! Это уже несерьёзно!» - цитирует Мостового «РБ Спорт».

Стоит сказать, что в последние годы Медиалига пользуется популярностью. Некоторые команды даже получали путёвки в розыгрыш Кубка России.

Скандал в Медиалиге: Литвин ударил фаната и сцепился с Бастой