Жирков прокомментировал драку в Медиалиге

Футболист ростовского СКА Юрий Жирков прокомментировал инцидент, который произошёл в матче команд Медиалиги. Блогер Михаил Литвин ударил болельщика, реагируя на оскорбления, и это повлекло за собой массовую драку.

По словам Жиркова, такие драки иногда происходят не только на любительском, но и на профессиональном уровне.

«Всё было и в российском футболе, и везде. Но, конечно, такого происходить не должно. Стюарды и полицейские должны действовать», - цитирует Жиркова «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Юрий Жирков завершил профессиональную карьеру в 2022 году. Последней его командой на профессиональном уровне стали «Химки».

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