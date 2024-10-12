В Госдуме допустили закрытие Медиалиги

В Медиалиге прогремел скандал – блогер Михаил Литвин ударил одного из болельщиков СКА на трибуне. Инцидент повлёк за собой драку между представителями Lit Energy и СКА. Комментарий по поводу случившегося дал Дмитрий Свищёв – депутат Госдумы.

По словам Свищёва, после инцидента могут быть приняты меры по регулированию любительского спорта. Не исключено, что проект Медиалиги могут закрыть.

«Основателям медийной лиги надо внимательно отнестись к данному инциденту, ведь на ровном месте проект может быть закрыт и всё, ведь кто-то спровоцировал на данный инцидент», - цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

Свищёв призвал чётко прописать регламент Медиалиги, в том числе с точки зрения ответственности за те или иные нарушения.

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