Скандал в Медиалиге: Литвин ударил фаната и сцепился с Бастой

В субботу грянул скандал на матче между Lit Energy и ростовским СКА в Кубке Медиалиги. Фанаты СКА принялись скандировать оскорбления в адрес президента Lit Energy – в адрес видеоблогера Михаила Литвина. Пропускать оскорбления мимо ушей Литвин не стал. Он не нашёл ничего лучше, чем забраться на трибуну и ударить одного из болельщиков.

Ситуация переросла в массовую драку с участием представителей двух команд. При этом Литвин сцепился с Бастой, являющимся владельцем СКА. Они стали кричать друг на друга и выяснять, чья сторона первой начала конфликт.

Такие ситуации явно не красят Медиалигу, интерес к которой в последнее время серьёзно вырос.