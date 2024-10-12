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Медиалига (МФЛ)

Скандал в Медиалиге: Литвин ударил фаната и сцепился с Бастой

12 Октября 2024 • 15:19 Комментировать (2)

В субботу грянул скандал на матче между Lit Energy и ростовским СКА в Кубке Медиалиги. Фанаты СКА принялись скандировать оскорбления в адрес президента Lit Energy – в адрес видеоблогера Михаила Литвина. Пропускать оскорбления мимо ушей Литвин не стал. Он не нашёл ничего лучше, чем забраться на трибуну и ударить одного из болельщиков.

Ситуация переросла в массовую драку с участием представителей двух команд. При этом Литвин сцепился с Бастой, являющимся владельцем СКА. Они стали кричать друг на друга и выяснять, чья сторона первой начала конфликт.

Такие ситуации явно не красят Медиалигу, интерес к которой в последнее время серьёзно вырос.

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Евро-Футбол.Ру,
Ска Ростов-На-Дону Баста Василий Вакуленко Михаил Литвин Lit Energy ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
12 Октября 2024 в 15:34
ай вот ана пашла.. та самая а каторай так долга говарили.. свершилася.. А-ха-ха-ха! )))
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