Глушаков назвал возможную причину снижения интереса к футболу в России

Полузащитник выступающего в Медиалиге ростовского СКА Денис Глушаков дал комментарий по поводу зафиксированного снижения интереса к футболу в России. Соответствующие данные ранее предоставил ВЦИОМ.

«Во-первых, мне интересно, как это подсчитывали. Во-вторых, давайте объективно: мы не участвуем в международных играх. Может быть, это связано с этим», - цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что санкции УЕФА и ФИФА в отношении Российского футбольного союза работают уже больше двух с половиной лет. Российский клубы и сборные в таких условиях не могут играть в официальных международных соревнованиях.