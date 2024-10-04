Рианчо не таит обиду на Глушакова

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо дал комментарий по поводу своих отношений с полузащитником Денисом Глушаковым. По словам испанского специалиста, он не обижен на игрока.

«Наши с ним конфликты? Что было на поле, останется там. Я не обижен на него. Что бы хотелось ему пожелать после завершения карьеры? Быть счастливым!» - цитирует Рианчо Sport24.

Ранее Денис Глушаков сообщил о намерении завершить профессиональную карьеру по завершению сезона 2024/2025. Зимой полузащитник отметит свой 38-й день рождения.

Напомним, что Глушаков на днях стал игроком СКА из Ростова-на-Дону. Команда выступает в Медиалиге.