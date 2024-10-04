Глушаков объяснил, почему перешёл в клуб Медиалиги

Полузащитник Денис Глушаков стал игроком ростовского СКА из Медиалиги. 37-летний футболист дал комментарий по поводу своего решения.

По словам Глушакова, владелец СКА Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, приглашал его несколько раз. Глушаков отметил, что в «Химки» приходил играющим тренером, однако он не играл в Премьер-лиге. Играть за вторую команду полузащитник не захотел.

«В «Химках-2» осталось три–четыре игры в чемпионате – принял решение, что заходить в команду не стоит. Трансферное окно закрыто, идти больше некуда, кроме Медиалиги», - цитирует Глушакова «РБ Спорт».

Денис Глушаков также рассказал о скором завершении профессиональной карьеры.