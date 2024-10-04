Глушаков сообщил, когда завершит карьеру

Полузащитник Денис Глушаков после ухода из «Химок» стал игроком ростовского СКА, выступающего в Медиалиге. Опытный футболист заявил, что после сезона 2024/2025 точно не будет выступать на профессиональном уровне.

«Да, это точно мой последний сезон. В мае я закончу профессиональную карьеру», - цитирует Глушакова «РБ Спорт».

Денис Глушаков допустил, что зимой рассмотрит вариант с переходом в профессиональный клуб на вторую часть сезона.

Ранее в прессе появлялись слухи о конфликте между Глушаковым и главным тренером «Химок» Франком Артигой. Впрочем, футболист заявил, что никаких проблем в отношениях с испанским специалистом у него не было и быть не могло.

Добавим, что в январе Денису Глушакову исполнится 38 лет.